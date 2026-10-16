नागौर की अनूठी रामलीला: श्रीराम से लक्ष्मण तक, मंच पर बेटियों का राज

नागौर. साहित्य कला धर्म संस्कृति सेवा समिति की ओर से बंसल गार्डन बाजरवाड़ा नागौर में आयोजित की जा रही भव्य रामलीला में गुरुवार को पांचवें दिन भरत मिलाप का मंचन किया गया। सबसे पहले निषाद से श्रीराम का मिलन ‘केवट’ का प्रसंग दर्शकों की आंखों में उतर गया। इसके बाद दशरथ मरण का दुःखद दृश्य का मंचन हुआ। लीला के मध्य-भाग में भरत को मामाजी के यहां से बुलाया गया, कैकई भरत संवाद तत्पश्चात कौशल्या के समक्ष अपने विनम्र भाव प्रकट किए। लीला का उत्कर्ष तब हुआ जब पूरे अयोध्या को लेकर भरत वन में राम को मनाने निकल पड़े। राम जब तृप्त नहीं हुए तो वहां महाराजा जनक ने निर्णय सुनाया भरत खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या आए और सिंहासन पर विराजमान किया।