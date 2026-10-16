16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

नागौर की अनूठी रामलीला: श्रीराम से लक्ष्मण तक, मंच पर बेटियों का राज

नागौर की रामलीला में बेटियां वि​भिन्न किरदार निभाती है। इनमें श्रीराम परिवार के किरदार तो बालिकाएं ही करती है। एक शिक्षक परिवार के समर्पण से जीवंत है यहां सांस्कृतिक धरोहर। अभी 15 बेटियां निभा रही हैं रामलीला के मंच पर अहम भूमिका।
3 min read
Google source verification

नागौर

image

dinesh kumar swami

Oct 16, 2026

किरदार निभाती राम व लक्ष्मण का दो बेटियां

किरदार निभाती राम व लक्ष्मण का दो बेटियां

दिनेश कुमार स्वामी @ नागौर। नवरात्र के दौरान छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। कहीं वर्षों से कलाकार विभिन्न पात्रों को जीवंत कर रहे हैं, तो कहीं नई पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन नागौर की रामलीला की कहानी कुछ अलग है। यहां मंच पर भगवान श्रीराम के परिवार के प्रमुख पात्रों की भूमिका बेटियां निभाती हैं। खास बात यह है कि यह परंपरा किसी एक साल की पहल नहीं, बल्कि कई वर्षों से निरंतर जारी है। इतना ही नहीं, रामलीला के पंडाल की व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी एक महिला संभाल रही हैं।

शिक्षक के संकल्प से हुई शुरुआत

नागौर में इस अनूठी रामलीला की शुरुआत वर्ष 2016 में निजी स्कूल के शिक्षक श्रद्धानंद तिवारी ने की थी। उस समय यहां रामलीला मंचन करने वाले पारंपरिक कलाकारों की मंडली उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में तिवारी ने अपने उन विद्यार्थियों को तैयार किया, जो स्कूली पढ़ाई के दौरान रामलीलाओं से जुड़े रहे थे। इसी के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया कि रामलीला के मंच पर बेटियों को भी प्रमुख भूमिकाएं निभाने का अवसर दिया जाएगा।

बेटियों की प्रतिभा को मिला मंच

आमतौर पर पारंपरिक रामलीलाओं में महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकार निभाते हैं, लेकिन नागौर की रामलीला ने इस परंपरा से अलग पहचान बनाई है। यहां बेटियां न केवल महिला पात्रों, बल्कि भगवान श्रीराम के परिवार के प्रमुख पुरुष पात्रों का अभिनय भी करती हैं। इस पहल ने रामलीला को एक नई पहचान देने के साथ ही बेटियों की प्रतिभा को मंच प्रदान किया है।

श्रीराम से लक्ष्मण तक, बेटियों के हिस्से प्रमुख किरदार

रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की भूमिका श्रद्धानंद तिवारी की पुत्री वसुंधरा तिवारी निभाती हैं। लक्ष्मण के किरदार में प्रिंसीबारोठिया नजर आती हैं, जबकि भरत की भूमिका हर्षिता मिश्रा निभाती हैं। सीता की माता सुनैना का पात्र प्रेमलता जैन निभाती हैं। गर्विता मिश्रा शत्रुघ्न और ताड़का की भूमिका में नजर आती हैं, वहीं कौशल्या का किरदार संगीता रांकावत निभाती हैं।

इस बार रामलीला का मंचन नागौर के बादलवाड़ा में किया जा रहा है। मंच पर कलाकार अपनी भूमिकाओं से दर्शकों को रामकथा से जोड़ रहे हैं, तो पर्दे के पीछे व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी विनीता तिवारी संभाल रही हैं। इस तरह मंचन से लेकर प्रबंधन तक महिलाओं की भागीदारी है।

अलग-अलग शहरों से आते हैं कलाकार

नागौर की रामलीला की खासियत यह भी है कि इसमें भाग लेने के लिए अलग-अलग शहरों से लोग आते हैं। हनुमानजी की भूमिका निभाने के लिए पिलानी से इतिहास के व्याख्याता राजेश मिश्रा पहुंचते हैं। श्रीगंगानगर के मैकेनिक रामचन्द्र मेघनाद का किरदार निभाते हैं, जबकि सूरतगढ़ के दुकानदार सुनील कुमार शुक रावण के दूत की भूमिका में नजर आते हैं। श्रद्धानंद तिवारी स्वयं परशुराम का पात्र निभाते हैं। वहीं, रतनगढ़ के किसान शंकर कुमार अहिरावण की भूमिका अदा करते हैं। आकाश तिवारी रावण के किरदार में मंच पर उतरते हैं। अलग-अलग पेशों से जुड़े इन कलाकारों का एक मंच पर जुटना रामलीला के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

कला और धर्म-संस्कृति की परम्परा

बेटियां आज हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। थियेटर में तो लड़कियां आने लगी है लेकिन हमारी कला, धर्म और सनातन संस्कृति को सदियों से पोषित कर रहे रामलीला के मंच आज भी बेटियों के लिए पूरी तरह नहीं खुले है। नागौर में रामलीला मंचन में 15 बेटियां भागीदारी निभाती है। जरूरत है समाज को रामलीला जैसी धरोहर को प्रोत्साहन की। आज मोबाइल और इंटरनेट ने नई पीढ़ी को इस मंच से दूर कर दिया है।

- वसुंधरा तिवारी, रामलीला कलाकार

रामलीला: निषाद से श्रीराम का मिलन ‘केवट’ का प्रसंग का मंचन

नागौर. साहित्य कला धर्म संस्कृति सेवा समिति की ओर से बंसल गार्डन बाजरवाड़ा नागौर में आयोजित की जा रही भव्य रामलीला में गुरुवार को पांचवें दिन भरत मिलाप का मंचन किया गया। सबसे पहले निषाद से श्रीराम का मिलन ‘केवट’ का प्रसंग दर्शकों की आंखों में उतर गया। इसके बाद दशरथ मरण का दुःखद दृश्य का मंचन हुआ। लीला के मध्य-भाग में भरत को मामाजी के यहां से बुलाया गया, कैकई भरत संवाद तत्पश्चात कौशल्या के समक्ष अपने विनम्र भाव प्रकट किए। लीला का उत्कर्ष तब हुआ जब पूरे अयोध्या को लेकर भरत वन में राम को मनाने निकल पड़े। राम जब तृप्त नहीं हुए तो वहां महाराजा जनक ने निर्णय सुनाया भरत खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या आए और सिंहासन पर विराजमान किया।

अधिक भव्य रूप दिया जाएगा

देवकिशन सोनी ने बताया कि आने वाले दिनों में लीला और भी अधिक भव्य रूप दिया जाएगा। भाषा-आभूषण, संगीत-प्रयोग और मंच-सज्जा तीनों को बढ़ावा मिलेगा। विनीता तिवारी ने कहा कि इस सांस्कृतिक महायज्ञ में बढ़-चढ़ कर सहभागिता करें। रोजाना शाम सवा आठ बजे से रामलीला का मंचन हो रहा है। कलाकार देव तिवारी, विदित अरोड़ा, वसुंधरा, भावना, झिलमिल, प्रिंसी, हर्षिता, गर्विता, हुक्मीचंद, सार्थक, दुर्गा, प्रेमलता, पुनीत, जितेंद्र गोयल, विष्णु, खुशवीर, रमेश, महेंद्र, नकुल, महेश, देवकिशन व आकाश तिवारी आदि ने लीला के पात्रों को मंच पर साकार किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 01:42 pm

Published on:

16 Oct 2026 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर की अनूठी रामलीला: श्रीराम से लक्ष्मण तक, मंच पर बेटियों का राज

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: जब दो वफादार कार्यकर्ताओं के बीच फंसा पेंच, तब जानिए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कैसे चुना प्रत्याशी?

hanuman beniwal lottery ticket distribution nagar zila parishad nagaur
नागौर

एक दशक बाद फिर दिखेगा हाथ से रातभर मतपत्र तैयार करने का नजारा

AI Genrate
नागौर

Rajasthan : कुचामन में कोचिंग शिक्षक ने छात्र को मारे थप्पड़, फिर जूता उतारकर बेरहमी से पीटा, रिपोर्ट दर्ज

kuchaman city coaching teacher slaps student then shoe beat
नागौर

राजस्थान: मूक-बधिर बेटी बनी देश की जान, मलेशिया में लहराया तिरंगा, भारतीय टीम को दिलाया गोल्ड

Suman Bhambhu Chess Gold Medalist
नागौर

राजस्थान से बकरियां चोरी करने वाले MP से गिरफ्तार, पुलिस ने 200 CCTV फुटेज खंगाले, तब पकड़ में आए आरोपी

Makrana Goat Theft Case
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.