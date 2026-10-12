एक दशक बाद फिर दिखेगा हाथ से रातभर मतपत्र तैयार करने का नजारा

अगले दिन 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से सरपंच और वार्ड पंच के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्रों की जांच, नामवापसी का कार्य दोपहर 2 बजे तक चलेगा, फिर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करते-करते शाम के 4 बज जाएंगे। इसके बाद सभी मतदान कर्मी सरपंच व वार्ड पंच के लिए मतदान कराने की तैयारी में जुटेंगे और हाथ से प्रत्याशी का नाम लिखकर मतपत्र को तैयार करेंगे। पहले चरण में 23 अक्टूबर की रात में कुल 6 लाख 49 हजार 699 वोटरों के लिए 13 लाख मतपत्र तैयार करने होंगे। जिसका उपयोग अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से सरपंच व वार्ड पंच के लिए मतदान के लिए किया जाएगा। शाम 6 बजे मतदान सम्पन्न होने के बाद मतगणना शुरू होगी। सभी 13 लाख मतपत्रों को पेटियों से निकाल कर मतगणना कर्मी गिनेंगे और चुनाव परिणाम घोषित करेंगे, यह कार्य देर रात तक चलेगा।