Rajasthan: प्रदर्शन के दौरान नेताओं पर पुलिस ने लाठी भांजी, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का टूटा पैर

दरअसल, सभा के बाद बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि किसानों के साथ कलक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलक्ट्रेट में घुसने लगे। उन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने -सामने हो गए। पुलिस के बल प्रयोग करने पर लाडनूं विधायक मुकेश भाकर नीचे गिर गए। उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। इससे नाराज सभी लोग धरने पर बैठ गए। काफी देर चली नारेबाजी के बाद प्रतिनिधिमंडल के कलक्टर से मिलने पर सहमति बनी। किसानों की मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने कलक्टर को मांग पत्र सौंपा ।