Rajasthan: गोशाला में 4 थानों की पुलिस ने मारा छापा, 200 पुलिसकर्मियों ने एक घंटे तक ली तलाशी; संचालक फरार

हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले संचालक सहित अन्य कर्मचारी मौके से भाग छूटे। पुलिस ने पूरे गोशाला परिसर की तलाश ली। इस दौरान पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने गोशाला के सीसी टीवी कैमरे भी खंगाले, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण सबूत हाथ लग सकते हैं। वृत्ताधिकारी जतिन जैन ने बताया कि आरोपियों का मौके से गायब होने का मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है, यदि ऐसा नहीं होता तो वे भागते क्यों? पूरे मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।