दिन में मोटरसाइकिलों पर सवार होकर करते रैकी, रात में करते चोरी, अब तक करोड़ों का माल चुरा चुके गुलेल गैंग के सदस्य

गिरफ्तार आरोपी बावरिया गैंग सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने पूछताछ मेें पुलिस को बताया कि गैंग में करीब 10-15 लोग शामिल है। इनमें लगभग सभी के पास मोटरसाइकिल है। वारदात के समय सभी सदस्य मुख्य सरगना के डेरे पर एकत्रित होते हैं। ये लोग दिन के समय आम सडक के किनारे स्थित मकानों की रैकी कर अपनी गैँग के साथ दिन के समय में वारदात करने के लिए निकल जाते हैं। वारदात के दौरान फर्जी नम्बर प्लेट या बिना नम्बरी मोटरसाइकिल उपयोग में लेते हैं। दिन के समय गैंग के सदस्य गांव- कस्बाें में अपनी मोटरसाइकिलों से घूमते रहते हैं। जैसे ही गांव-कस्बे के मुख्य सड़क के आसपास कोई बंद मकान या दुकान मिलती है और जिसमें कोई व्यक्ति नहीं हो, उसके सामने बाइक खडी करके गैंग के 2-3 सदस्य अन्दर घुसते हैं। बाकी बाहर रहकर निगरानी रखते हैं। चोरी के बाद अपनी विपरीत दिशा की तरफ रास्ते छकाते हुए भाग जाते हैं। गैंग के सदस्य अपने बचाव एवं डराने के लिए गिलोल (गुलेल), पत्थर, लकडी के डण्डे एवं अन्य सामान अपने पास रखते हैं।