Rajasthan Road Accident: भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, 1 घंटे तक बोरियों के नीचे फंसा रहा

नागौर। दीपावली की खुशियों के बीच रामा-श्यामा के दिन मातम पसर गया। डेगाना निवासी रतनलाल मेहरा (31) की बुधवार देर रात नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत में ट्रेलर पलट गया और उस पर लदी बोरियों के नीचे रतनलाल दब गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर सड़क किनारे पलट गया और बोरियां बिखर गईं। रतनलाल करीब एक घंटे तक बोरियों के नीचे फंसा रहा। स्थानीय लोग और पुलिस जब तक उसे निकाल पाते, वह दम तोड़ चुका था। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
रोल थाना अधिकारी राधाकृष्णन मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य शुरू कराया और सड़क पर यातायात बहाल करवाया। हादसे में कैंपर सवार उत्तर प्रदेश निवासी शाहनवाज हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिकअप चालक को रोल टोल एंबुलेंस से नागौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि मृतक रतनलाल का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
