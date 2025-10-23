Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan Road Accident: भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, 1 घंटे तक बोरियों के नीचे फंसा रहा

Nagaur Road Accident: पिकअप और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत में ट्रेलर पलट गया और उस पर लदी बोरियों के नीचे रतनलाल दब गया।

less than 1 minute read

नागौर

image

Anil Prajapat

Oct 23, 2025

accident

हादसे के बाद पलटा ट्रेलर। फोटो: पत्रिका

नागौर। दीपावली की खुशियों के बीच रामा-श्यामा के दिन मातम पसर गया। डेगाना निवासी रतनलाल मेहरा (31) की बुधवार देर रात नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत में ट्रेलर पलट गया और उस पर लदी बोरियों के नीचे रतनलाल दब गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर सड़क किनारे पलट गया और बोरियां बिखर गईं। रतनलाल करीब एक घंटे तक बोरियों के नीचे फंसा रहा। स्थानीय लोग और पुलिस जब तक उसे निकाल पाते, वह दम तोड़ चुका था। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हादसे में एक की हालत गंभीर

रोल थाना अधिकारी राधाकृष्णन मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य शुरू कराया और सड़क पर यातायात बहाल करवाया। हादसे में कैंपर सवार उत्तर प्रदेश निवासी शाहनवाज हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिकअप चालक को रोल टोल एंबुलेंस से नागौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि मृतक रतनलाल का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Accident : राजस्थान से बिहार जा रही बस यूपी में पलटी, मची चीख-पुकार, 24 यात्री घायल, छठ महापर्व पर जा रहे थे घर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 10:12 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan Road Accident: भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, 1 घंटे तक बोरियों के नीचे फंसा रहा

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: नागौर पुलिस ने खोला इंटरनेशनल गोल्ड तस्करी का राज, एक करोड़ का सोना पकड़ा, 3 तस्कर गिरफ्तार

International-gold-smuggling
नागौर

नागौर के मांगलोद गांव में सरपंच की बहू ने की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

Sarpanch Bahu committed suicide
नागौर

Nagaur patrika…सूफ़ी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी 774वां उर्स 20 से, तैयारियां शुरू, रंगीन झालरों से सजेगी दरगाह

नागौर

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की नींव हो रही कमजोर, पांच साल में 40 हजार विद्यार्थी कम हुए

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेघवालों की ढाणी मकड़ी नागौर।
नागौर

दीपावली से पहले डिस्कॉम ने जोड़ा सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास का कनेक्शन, 105 दिन चलाया जनरेटर

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.