Rajasthan Road Accident: भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, 1 घंटे तक बोरियों के नीचे फंसा रहा

रोल थाना अधिकारी राधाकृष्णन मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य शुरू कराया और सड़क पर यातायात बहाल करवाया। हादसे में कैंपर सवार उत्तर प्रदेश निवासी शाहनवाज हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिकअप चालक को रोल टोल एंबुलेंस से नागौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि मृतक रतनलाल का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।