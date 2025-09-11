ट्रेन में सफर कर रहा था युवक, तभी आया हार्ट अटैक, छात्रा बनी ‘देवदूत’, CPR देकर बचाई जान

गौरतलब है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) एक ऐसी तकनीक है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन रुकने पर बाहरी दबाव डालकर रक्त प्रवाह को जारी रखने का प्रयास किया जाता है। जब व्यक्ति का हार्ट पंप करना बंद कर देता है, तब हार्ट पर बाहरी दबाव बनाकर खून को हार्ट तक पहुंचाया जाता है।