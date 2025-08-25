आउटसोर्स कर्मचारी होंगे परमानेंट, भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, लेकिन कब…!

पाठक ने कहा कि शासन ने हाल ही में बिजली कंपनियों में 49,263 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ऐसे में आवश्यक है कि पिछले 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का बिना शर्त नियमितीकरण किया जाए। साथ ही वर्तमान में शेष 650 परीक्षण सहायकों को भी तत्काल नियमित करने की घोषणा की जाए। उन्होंने मांग रखी कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग एक हजार संविदा कर्मचारियों के लिए वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए, जिससे वे गृह जिले में स्थानांतरण पा सकें।