Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नारायणपुर

CG News: भारत माता की जय के नारों से गूंजा नारायणपुर, BSF ने निकाली मोटरसाइकिल रैली

CG News: विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए एकता और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है।

नारायणपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 13, 2025

BSF ने निकाली मोटरसाइकिल रैली (Photo source- Patrika)
BSF ने निकाली मोटरसाइकिल रैली (Photo source- Patrika)

CG News: स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर 135 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। रैली का शुभारंभ तेलसी स्थित बीएसएफ सामरिक मुख्यालय से कार्यवाहक कमांडेंट संजीव कुमार और अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।

मोटरसाइकिल सवार जवानों और स्थानीय युवाओं का जोश देखने लायक था। रैली खेल परिषद मैदान, घड़ी चौक और बाजार क्षेत्र से गुजरते हुए देशभक्ति के नारों से गूंजती रही। रास्ते भर नगरवासी, महिलाएं और बच्चे तिरंगा लहराकर जवानों का स्वागत करते रहे। स्कूली बच्चों ने भी रैली के साथ कदम मिलाए।

ये भी पढ़ें

दल्ली राजहरा-रावघाट रेल प्रोजेक्ट अटका, जिलेवासियों को रेल सेवा के लिए करना होगा और इंतजार
जगदलपुर
दल्ली राजहरा-रावघाट रेल प्रोजेक्ट (Photo source- Patrika)

CG News: लोगों को अभियान से जुड़ने किया जा रहा प्रेरित

कोण्डागांव/आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, रैली एवं बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों में बड़ी संया में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बड़ेराजपुर, माकड़ी विकासखंड के बिहान समूह की महिलाएं भी गांवों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों और नारों से पूरे गांव का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए एकता और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। कोण्डागांव जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 188 बटालियन के जवानों ने मंगलवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर में तिरंगा बाइक रैली निकली। रैली की शुरुआत वाहिनी मुख्यालय से हुई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-30 होते हुए बंधा तालाब पार्क और शहर के अन्य प्रमुख स्थलों से गुजरी।

हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले देशभक्त

देशभक्ति का संदेश बच्चों तक पहुँचाने के लिए रैली केंद्रीय विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोण्डागांव, नवोदय विद्यालय और कोण्डागांव पीजी कॉलेज परिसर से भी गुजरी, जहां स्कूली छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक रैली का स्वागत किया। रैली में वाहिनी के अधिकारी, जवान और स्थानीय नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर कतारबद्ध रूप से शहर की सड़कों पर निकले।

देशभक्ति के नारों और जयघोष से पूरा माहौल गूंज उठा। लोग अपने घरों की छतों और सड़क किनारे खड़े होकर इस नजारे को कैमरे में कैद करते रहे और पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग गया। इस मौके पर कमांडेंट भावेश चौधरी ने कहा तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और समान का प्रतीक है। इस मौके पर अभिज्ञान कुमार, दीपक सिंह, डॉ. राहुल चन्द्रन आरपी, अधीनस्थ अधिकारी और बड़ी संया मे मौजूद रहे।

हाईलाइट बॉक्स

आयोजक: 135 बटालियन बीएसएफ, नारायणपुर

अभियान: हर घर तिरंगा

रैली मार्ग: बीएसएफ मुख्यालय - खेल परिषद मैदान - घड़ी चौक - बाजार क्षेत्र

विशेषताएँ: जोशीले देशभक्ति नारे, स्कूली बच्चों व नगरवासियों की सक्रिय भागीदारी

मुख्य उद्देश्य: हर घर पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना

अंतिम पड़ाव और समापन

रैली का समापन खेल परिषद मैदान में राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी संघ प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और बड़ी संया में स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।

रैली का भव्य आगाज़

तेलसी स्थित बीएसएफ सामरिक मुख्यालय से कार्यवाहक कमांडेंट संजीव कुमार, डीसी अनिरुद्ध कुमार और कुलदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मोटरसाइकिलों पर सवार जवान और स्थानीय युवा खेल परिषद मैदान, घड़ी चौक होते हुए नारायणपुर बाजार तक पहुंचे।

देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर

पूरे मार्ग में ‘‘भारत माता की जय’’, ‘‘वंदे मातर’’ और ‘‘गर्व हमारा - हर घर तिरंगा’’ जैसे जोशीले नारे गूंजते रहे। नगरवासी अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर रैली का स्वागत करते रहे, वहीं महिलाओं और बच्चों ने हाथों में तिरंगा लहराकर जवानों का उत्साह बढ़ाया।

युवाओं और बच्चों में जोश

रैली देखने पहुंचे स्कूली बच्चों ने तिरंगे के साथ कदम मिलाए। शिक्षकों ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना को गहरा करते हैं।

रैली का उद्देश्य

कार्यवाहक कमांडेंट संजीव कुमार ने बताया कि अभियान का मकसद हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व से जोड़ना और 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है।

स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण

CG News: कार्यक्रम के साथ-साथ सर्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें ग्रामवासी और बिहान समूह की महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। रैली और स्वच्छता अभियान ने न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समान की भावना को मजबूत कर रहा है, बल्कि लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने का संकल्प दिलाया जा रहा है। इसी तरह यह तिरंगा यात्रा 15 अगस्त तक निरंतर आयोजित की जाएगी, ताकि जन-जन में देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश और प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

ये भी पढ़ें

दुनिया को चौंकाएगा भिलाई! हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेढ़ गुना कठोर रेलपांत बनाएगा BSP, 3000 करोड़ रुपए मंजूर
भिलाई
हेड हार्डेंड रेल के लिए नई मिल को मंजूरी Photo: Meta AI Generated

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / CG News: भारत माता की जय के नारों से गूंजा नारायणपुर, BSF ने निकाली मोटरसाइकिल रैली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.