CG News: भारत माता की जय के नारों से गूंजा नारायणपुर, BSF ने निकाली मोटरसाइकिल रैली

तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों और नारों से पूरे गांव का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए एकता और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। कोण्डागांव जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 188 बटालियन के जवानों ने मंगलवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर में तिरंगा बाइक रैली निकली। रैली की शुरुआत वाहिनी मुख्यालय से हुई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-30 होते हुए बंधा तालाब पार्क और शहर के अन्य प्रमुख स्थलों से गुजरी।