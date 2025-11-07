CG News: इस जिले में बनेगा मिनी स्टेडियम और नया स्वास्थ्य केंद्र, मंत्री कश्यप ने दी करोड़ों की सौगात

खोड़गांव को मिली 5.74 करोड़ की सौगात (photo source- Patrika)
CG News: राज्य सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम खोड़गांव में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में जिलेवासियों को 10 करोड़ 54 लाख 62 हजार रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात दी। मंत्री कश्यप ने जनपद पंचायत नारायणपुर एवं ओरछा अंतर्गत 4 करोड़ 90 लाख 63 हजार के कार्यों का भूमिपूजन किया।
साथ ही खोड़गांव मिनी स्टेडियम इरकभट्टी में उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 83 लाख 51 हजार रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए जिले को प्राप्त। मंत्री कश्यप ने कहा कि ये कार्य ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास, आजीविका संवर्धन और युवाओं के कौशल उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
CG News: शैक्षणिक विकास: गोटाजहरी, कौशलनार, नेतानार, ईरको, कचोरा, धौड़ाई सहित कई ग्रामों में नवीन शाला भवन व शौचालय निर्माण हेतु लाखों के कार्य स्वीकृत।
स्वास्थ्य सुविधाएँ: उप स्वास्थ्य केन्द्र गारपा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धौड़ाई का उन्नयन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण।
पर्यटन एवं आजीविका: बिंजली डेम और कच्चापाल जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विशेष निधि।
सामुदायिक एवं आधारभूत ढाँचा: करलखा में सांस्कृतिक मंच, विभिन्न ग्रामों में सामुदायिक भवन, पुलिया, सीसी रोड व नालियाँ निर्माण की सौगात।
कुल राशि: 5 करोड़ 74 लाख 14 हजार रुपए
