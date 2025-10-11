बागबहार को मिली खेल सौगात! 4.67 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल…

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में बागबहार क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए बड़ी सौगात के रूप में राज्य शासन द्वारा 4 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से बागबहार में आधुनिक मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसमें स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए सुसज्जित मंच मिल सकेगा।