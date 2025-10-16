Patrika LogoSwitch to English

नारायणपुर

Ujjwala Yojana: दीवाली पर महिलाओं को तोहफा, उज्ज्वला योजना के तहत मिलेंगे नए कनेक्शन

Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले में पात्र माताओं-बहनों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का लाभ दिया जाएगा।

नारायणपुर

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देशभर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। इसी क्रम में जिले में सुशासन तिहार और नियद नेल्लानार योजना के तहत पात्र माताओं-बहनों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस निर्णय से हजारों महिलाओं के जीवन में स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का नया उजाला फैलेगा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति और स्वच्छ रसोई का वातावरण मिलेगा।

Ujjwala Yojana: अपात्रता

एपीएल राशन कार्डधारी परिवार

आयकरदाता परिवार

शासकीय कर्मचारी परिवार

पहले से गैस कनेक्शन प्राप्त परिवार

30 वर्ग मीटर से बड़े मकान के स्वामी

तीन या चार पहिया वाहन वाले परिवार

2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि एवं सिंचाई उपकरण वाले परिवार

आवश्यक दस्तावेज: बीपीएल राशन कार्ड, 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों का आधार कार्ड, महिला मुखिया का बैंक पासबुक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले वर्षों में यह समाज के समग्र विकास का आधार बनेगी। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाएं प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जी सकेंगी, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

महत्व और प्रभाव

Ujjwala Yojana: आवेदन अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025, आवेदन स्थल: अपने ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के सचिव, सरपंच, पार्षद या निकटस्थ गैस एजेंसी। प्रक्रिया: आवेदन प्राप्त होने के बाद गैस एजेंसी द्वारा पात्र हितग्राहियों का परीक्षण और बायोमेट्रिक ई-केवाईसी किया जाएगा। पात्रता: सभी प्रकार के बीपीएल राशन कार्डधारी परिवार।

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

