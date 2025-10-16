Ujjwala Yojana: दीवाली पर महिलाओं को तोहफा, उज्ज्वला योजना के तहत मिलेंगे नए कनेक्शन

आवश्यक दस्तावेज: बीपीएल राशन कार्ड, 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों का आधार कार्ड, महिला मुखिया का बैंक पासबुक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले वर्षों में यह समाज के समग्र विकास का आधार बनेगी। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाएं प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जी सकेंगी, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।