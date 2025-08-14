1971 में तिरंगा फहराने लाहौर पहुंच गए थे MP के मेजर, गर्व से गद-गद कर देगी वीरता की कहानी

उन्होंने आगे कहा कि हम तिरंगा फहराने की तैयारी में थे। पठानकोट से चली हमारी 150 सैनिकों की बटालियन में 143 जवान शहीद हो गए थे। बचे हुए 7 सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान पाक फौज के आत्मसमर्पण की सूचना आ गई। इसके बाद हम लोग वापस भारत लौट आए। मुझे हवलदार से मेजर के पद से सम्मानित किया। सराठे कहते हैं युद्ध के दृश्य आज भी आंखों के सामने घूमते हैं। सेनी की बहादुरी देखकर आज भी गर्व होता है। (mp news)