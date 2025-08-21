अर्चना तिवारी केस में बड़ा खुलासा, इस रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था खेल, CCTV वीडियो ने खोला राज़

Archana Tiwari case: नेपाल में मिली अर्चना तिवारी ने अपनी गुमशुदगी की साजिश की शुरुआत नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से की थी। 7 अगस्त की रात नर्मदा एक्सप्रेस के नर्मदापुरम पहुंचते ही उसका दोस्त तेजेंदर सिंह कपड़े लेकर ट्रेन में चढ़ा था। इटारसी पहुंचने के पहले अर्चना ने अपना हुलिया बदला और इटारसी स्टेशन पर उतर गई। जीआरपी की स्पेशल टीम को नर्मदापुरम और इटरसी स्टेशन से दोनों के फुटेज मिले थे। इसके आधार पर जांच में तेजी आई।
जीआरपी के मुताबिक अर्चना का दोस्त तेजेंदर ट्रेन के नर्मदापुरम पहुंचने के पहले स्टेशन पहुंच गया था। वह दो नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बी 3 कोच के पास लिफ्ट के करीब रुका था। हाथ में थैली लेकर तेजेंदर दौड़कर बोगी में चला गया। सीसीटीवी से बचने प्लेटफॉर्म पर भी अर्चना बोगी से बाहर नहीं आई। तेजेंदर ट्रेन में बैठकर इटारसी चला गया। लगभग 20 मिनट के रास्ते में अर्चना ने साड़ी पहन ली। (katni girl missing case)
इसके बाद वे इटारसी स्टेशन पर उतरे। वहां से अर्चना और तेजेंदर स्टेशन से बाहर निकले। जीआरपी की टीम ने नर्मदापुरम स्टेशन के सभी कैमरों के फुटेज देखे तो उसमें तेजेंदर बोगी में चढ़ते हुए नजर आया। इसके बाद इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर ब्रिज के पास तेजेंदर और अर्चना के जाते हुए एक फुटेज मिला। इसमें दोनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जीआरपी ने नर्मदापुरम और इटारसी में तेजेंदर के फुटेजों का मिलान कर इसकी पुष्टि की। (katni girl missing case)
जीआरपी ने बताया इटारसी निवासी तेजेंदर को नर्मदापुरम और इटारसी रेलवे स्टेशन पर कहां कहां सीसीटीवी लगे हैं। इसकी पूरी जानकारी थी। इसलिए उन्होंने सीसीटीवी से बचाने के भरपूर प्रयास किया, लेकिन कुछ जगह ट्रेस हो ही गए।
भोपाल रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में चढ़ते हुए तेजेंदर का एक फुटेज मिला था। इटारसी के प्लेटफॉर्म पर अर्चना के साड़ी पहने हुए फुटेज मिले। दोनों में स्पष्ट नहीं दिखे, लेकिन उनकी पहचान कर ली गई थी। सीसीटीवी कहां-कहां लगे हैं तेजेंदर को इसकी जानकारी थी। (Archana Tiwari case)