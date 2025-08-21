अर्चना तिवारी केस में बड़ा खुलासा, इस रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था खेल, CCTV वीडियो ने खोला राज़

इसके बाद वे इटारसी स्टेशन पर उतरे। वहां से अर्चना और तेजेंदर स्टेशन से बाहर निकले। जीआरपी की टीम ने नर्मदापुरम स्टेशन के सभी कैमरों के फुटेज देखे तो उसमें तेजेंदर बोगी में चढ़ते हुए नजर आया। इसके बाद इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर ब्रिज के पास तेजेंदर और अर्चना के जाते हुए एक फुटेज मिला। इसमें दोनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जीआरपी ने नर्मदापुरम और इटारसी में तेजेंदर के फुटेजों का मिलान कर इसकी पुष्टि की। (katni girl missing case)