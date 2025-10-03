दशहरा के दिन गुंडागर्दी, अवैध शराब कारोबारियों ने महिला मजदूरों के साथ की मारपीट

illegal liquor sellers attack female laborers narmadapuram (फोटो- सोशल मीडिया)
Illegal liquor Sellers Attack:नर्मदापुरम के बंगाली कॉलोनी में ओवरब्रिज के नीचे गुरुवार रात को अवैध शराब बेच रहे युवाओं ने मजदूर महिला पुरुषों से मारपीट कर की। शराब तस्कर मजदूरों को जबर्न शराब खरीदने मजबूर कर रहे थे। घटना के बाद दर्जनों लोग एकत्रित होकर अवैध शराब बिक्री बंद कराने नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। आवागमन बंद होने से जाम लग गया। प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही शोभायात्रा भी खड़ी हो गई। सिटी कोतवाली और देहात थाना की पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। (mp news)
पीड़ित मजदूर पूजा चौधरी ने बताया कि हम लोग ब्रिज के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 10 से 12 युवक आए और शराब खरीदने के लिए कहने लगे। मना किया तो उन्होंने मारपीट की। इसमें हमारे साथी राहुल, वीरू, संतोष सहित महिलाओं को चोटे आई हैं। इलाके के लोग हमारे पास आए तो युवक भाग गए।
पूजा ने बताया कि वे एक महीने पहले जबलपुर से नर्मदापुरम में मजदूरी करने आए हैं। सभी लोग बंगाली कॉलोनी में किराए की झोपड़ी में रहते हैं। सिटी कोतवाली टीआई कंचन ठाकुर, देहात टीआई सौराभ पांडे सहित पुलिस बल ने सड़क पर बैठे लोगों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। इसके बाद प्रतिमाएं आगे निकल सकी। (mp news)
दो महिलाओं को चोट लगी है। उनका मेडिकल करवा रहे हैं। मारपीट करने वालों को तलाश किया जा रहा है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। निकलने की बात पर विवाद हुआ था। मामले की जांच कर रहे हैं।- जितेन्द्र कुमार पाठक ,एसडीओपी, नर्मदापुरम
