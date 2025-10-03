Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

दशहरा के दिन गुंडागर्दी, अवैध शराब कारोबारियों ने महिला मजदूरों के साथ की मारपीट

MP News: मध्य प्रदेश में अवैध शराब माफिया ने मजदूर महिला-पुरुषों को जबरन शराब खरीदने दबाव डाला। मना करने पर मारपीट हुई, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया।

less than 1 minute read

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Oct 03, 2025

illegal liquor sellers attack female laborers narmadapuram mp news

illegal liquor sellers attack female laborers narmadapuram (फोटो- सोशल मीडिया)

Illegal liquor Sellers Attack:नर्मदापुरम के बंगाली कॉलोनी में ओवरब्रिज के नीचे गुरुवार रात को अवैध शराब बेच रहे युवाओं ने मजदूर महिला पुरुषों से मारपीट कर की। शराब तस्कर मजदूरों को जबर्न शराब खरीदने मजबूर कर रहे थे। घटना के बाद दर्जनों लोग एकत्रित होकर अवैध शराब बिक्री बंद कराने नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। आवागमन बंद होने से जाम लग गया। प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही शोभायात्रा भी खड़ी हो गई। सिटी कोतवाली और देहात थाना की पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। (mp news)

ये है पूरा मामला

पीड़ित मजदूर पूजा चौधरी ने बताया कि हम लोग ब्रिज के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 10 से 12 युवक आए और शराब खरीदने के लिए कहने लगे। मना किया तो उन्होंने मारपीट की। इसमें हमारे साथी राहुल, वीरू, संतोष सहित महिलाओं को चोटे आई हैं। इलाके के लोग हमारे पास आए तो युवक भाग गए।

पूजा ने बताया कि वे एक महीने पहले जबलपुर से नर्मदापुरम में मजदूरी करने आए हैं। सभी लोग बंगाली कॉलोनी में किराए की झोपड़ी में रहते हैं। सिटी कोतवाली टीआई कंचन ठाकुर, देहात टीआई सौराभ पांडे सहित पुलिस बल ने सड़क पर बैठे लोगों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। इसके बाद प्रतिमाएं आगे निकल सकी। (mp news)

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

दो महिलाओं को चोट लगी है। उनका मेडिकल करवा रहे हैं। मारपीट करने वालों को तलाश किया जा रहा है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। निकलने की बात पर विवाद हुआ था। मामले की जांच कर रहे हैं।- जितेन्द्र कुमार पाठक ,एसडीओपी, नर्मदापुरम

खबर शेयर करें:

