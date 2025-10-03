दशहरा के दिन गुंडागर्दी, अवैध शराब कारोबारियों ने महिला मजदूरों के साथ की मारपीट

Illegal liquor Sellers Attack:नर्मदापुरम के बंगाली कॉलोनी में ओवरब्रिज के नीचे गुरुवार रात को अवैध शराब बेच रहे युवाओं ने मजदूर महिला पुरुषों से मारपीट कर की। शराब तस्कर मजदूरों को जबर्न शराब खरीदने मजबूर कर रहे थे। घटना के बाद दर्जनों लोग एकत्रित होकर अवैध शराब बिक्री बंद कराने नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। आवागमन बंद होने से जाम लग गया। प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही शोभायात्रा भी खड़ी हो गई। सिटी कोतवाली और देहात थाना की पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। (mp news)