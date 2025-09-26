अलर्ट जारी….MP में मिट्टी-पानी से फैल रही खतरनाक बीमारी, ये है लक्षण

Health Department alert: घर में या आसपास किसी को लगातार तेज बुखार आ रहा है या फिर खांसी-जुकाम की शिकायत है तो इसे हल्के में न लें। तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराएं, जिससे स्वास्थ्य के लिए परेशानीजनक स्थिति न बने। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने मेलियोइडोसिस नामक संक्रमण (Melioidosis Infection) से लोगों के बचाव और मरीजों को चिन्हित करने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। जिससे स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड में है।
स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में मेलियोइडोसिस जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह संक्रमण जीवाणु से होता है, जो मिट्टी और गीले वातावरण में पाया जाता है। विशेषकर मधुमेह और फेफड़ों के रोगियों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। (MP News)
नरसिंहपुर जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. गुलाब खातरकर ने बताया कि कलेक्टर एवं सीएमएचओ के निर्देशन में संक्रमण से बचाव के लिए सभी केंद्रों और फील्ड वर्करों को संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों का सैंपल लेने कहा गया है। जो संदिग्ध मरीज होंगे उनके सैंपल एम्स भोपाल भेजे जाएंगे। जिससे संक्रमण की पुष्टि होते ही मरीज का इलाज शुरू कराया जा सके।
चूंकि इस संकमण में कई बीमारियों के लक्षण मिक्स रहते हैं इसलिए इसकी पहचान करना कठिन होता है। जिले में संक्रमण को लेकर विभाग इसलिए भी अलर्ट है क्योंकि विशेषज्ञों ने अध्यन में पाया है कि इस संक्रमण का खतरा उन स्थानों पर अधिक देखने मिला हैं जहां धान की खेती अधिक होती है।
डॉ. खातरकर ने बताया कि यह एक गंभीर संक्रामक रोग है, जो उस जीवाणु से होता है जो मिट्टी और पानी में विशेषकर बारिश के मौसम में पाया जाता है। इससे मधुमेह, गुर्दे, फेफड़ों के मरीजों, धान के खेतों में काम करने वाले लोगों को खतरा अधिक रहता है। इस संक्रमण के प्रमुख लक्षण लगातार तेज बुखार, फेफड़ों में संक्रमण, खांसी-जुकाम, घाव या त्वचा पर संक्रमण, मांसपेशियों में दर्द आदि हैं।