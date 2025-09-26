अलर्ट जारी….MP में मिट्टी-पानी से फैल रही खतरनाक बीमारी, ये है लक्षण

Health Department alert: घर में या आसपास किसी को लगातार तेज बुखार आ रहा है या फिर खांसी-जुकाम की शिकायत है तो इसे हल्के में न लें। तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराएं, जिससे स्वास्थ्य के लिए परेशानीजनक स्थिति न बने। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने मेलियोइडोसिस नामक संक्रमण (Melioidosis Infection) से लोगों के बचाव और मरीजों को चिन्हित करने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। जिससे स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड में है।