नरसिंहपुर

एमपी में भाजयुमो नेता को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल रेफर

mp news: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नगर महामंत्री पर दो लोगों ने चलाई गोलियां...।

नरसिंहपुर

Shailendra Sharma

Aug 20, 2025

narsinghpur
Firing on BJYM leader referred to medical in critical condition

mp news: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक भाजयुमो नेता पर फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना गोटेगांव थाना इलाके के हिड़की पिपरिया गांव की है जहां बुधवार शाम भाजयुमो नेता पर दो लोगों ने जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की। भाजयुमो नेता के पैर में गोली लगी है जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

भाजयुमो नेता पर फायरिंग

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हिड़की पिपरिया गांव में बुधवार शाम को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर महामंत्री अनुराग पटेल पर फायरिंग की गई है। दो युवकों ने दो फायर किए थे जिनमें से एक गोली अनुराग पटेल की जांघ में लगी। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए जिसके परिचित व परिवार के लोग अनुराग पटेल को तुरंत गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

एक आरोपी का नाम आया सामने

गोटेगांव सामुदायिक केन्द्र में पुलिस ने घायल हालत में अनुराग पटेल के बयान लिए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में दो लोगों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी देवेंद्र चौकसे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अभी दूसरे आरोपी का पता नहीं चला है। हालांकि अभी दोनों ही आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

20 Aug 2025 09:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / एमपी में भाजयुमो नेता को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल रेफर

