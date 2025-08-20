एमपी में भाजयुमो नेता को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल रेफर

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हिड़की पिपरिया गांव में बुधवार शाम को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर महामंत्री अनुराग पटेल पर फायरिंग की गई है। दो युवकों ने दो फायर किए थे जिनमें से एक गोली अनुराग पटेल की जांघ में लगी। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए जिसके परिचित व परिवार के लोग अनुराग पटेल को तुरंत गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।