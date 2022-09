चाइल्ड पोर्नोग्राफी व रेप वीडियो पोस्ट करने वाले 23 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, दिल्ली पुलिस ने पॉस्को के तहत दर्ज किया मामला

दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी व रेप के वीडियो शेयर करने वाले 23 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाने के अधिनियम 'पॉस्को' के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी व रेप के वीडियो ट्विटर के माध्यम से पोस्ट करने वाले 23 अकाउंट को ब्लॉक किया है। महिला आयोग के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने इन सभी अकाउंट की जांच की, जिसके बाद माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को पत्र लिखकर अकाउंट्स को हटाने के लिए कहा। दिल्ली साइबर क्राइम यूनिट के DCP प्रशांत प्रिया गौतम ने कहा कि "हमने सभी आपत्तिजनक ट्वीट्स की जांच करने व उसके यूजर्स की पहचान सामने लाने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। अभी हमारे कहने पर ट्विटर ने 23 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है।

23 Twitter accounts blocked for posting child pornography and rape videos, Delhi Police registered a case under POSCO