‘BJP को अब नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत, इसलिए पार्टियां तोड़कर संविधान बदलने की कोशिश’, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाए गंभीर आरोप



सौरभ भारद्वाज का यह बयान ऐसे समय आया है जब टीएमसी में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ सांसदों द्वारा NDA को समर्थन देने की चर्चा के बीच विपक्षी दल बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। आप नेता ने कहा कि बीजेपी अब संसदीय संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक तरीकों का सहारा ले रही है। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि दूसरे दलों के सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हुई हैं। भारद्वाज ने कहा कि देश की जनता नहीं चाहती थी कि BJP को पूर्ण बहुमत मिले। उनके अनुसार, लोगों के मन में यह आशंका थी कि यदि पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला तो वह संविधान में बदलाव की दिशा में कदम उठा सकती है। अपने बयान में सौरभ भारद्वाज ने महाराष्ट्र की राजनीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले भी सहयोगी और विपक्षी दलों में टूट की राजनीति कर चुकी है।