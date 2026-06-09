‘ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार कर दर्ज हो केस’: CID एक्शन पर बोलीं अग्निमित्रा पॉल, कानून से ऊपर कोई नहीं

Minister Agnimitra Paul Statement: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही थी, तभी कोलकाता में उनके पास पर सीआईडी की टीम पहुंची गई। इस पर पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आया है। अग्निमित्रा पॉलन ने कहा कि सीआईडी टीम को ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।