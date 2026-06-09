‘ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार कर दर्ज हो केस’: CID एक्शन पर बोलीं अग्निमित्रा पॉल, कानून से ऊपर कोई नहीं

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल (Photo - ANI)
Minister Agnimitra Paul Statement: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही थी, तभी कोलकाता में उनके पास पर सीआईडी की टीम पहुंची गई। इस पर पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आया है। अग्निमित्रा पॉलन ने कहा कि सीआईडी टीम को ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीआईडी की कार्रवाई संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाती है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध को पनपने दिया।
उन्होंने कहा कि इससे यही साबित होता है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है और देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल तक अपराधियों, भ्रष्टाचार और न जाने क्या-क्या बर्दाश्त किया। उन्होंने कभी संविधान की परवाह नहीं की। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो पश्चिम बंगाल कोई दूसरा देश हो और वह उस देश की प्रधानमंत्री हों। इसलिए आज सीआईडी कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिलेगी और जनता को न्याय मिलेगा।
अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता को धोखा दिया है और संवैधानिक संस्थाओं, केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी की है, और दोहराया है कि उन्हें मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के लोगों को उनके कारण धोखा दिया गया। जिस तरह से उन्होंने देश के खिलाफ बात की, केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और यहां तक कि माननीय राष्ट्रपति का अपमान किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
टीएमसी के 20 सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी से अलग होने की इच्छा जताई थी, पॉल ने तर्क दिया कि पार्टी भ्रष्टाचार, गिरोहों का समर्थन करती है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अनदेखी करती है, एक ऐसी विचारधारा जिससे सदस्य जुड़ना नहीं चाहते हैं।
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