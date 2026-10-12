AI के दौर में कैसे बदलेगी नौकरियों की दुनिया? इंसानों और मशीनों के बीच संतुलन की चुनौती

Artificial Intelligence (AI) तेजी से काम करने के तरीकों को बदल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में समाज को यह तय करना होगा कि AI और रोबोट के इस्तेमाल पर टैक्स कैसे लगाया जाए और किन क्षेत्रों में इंसानों की नौकरियां सुरक्षित रखी जानी चाहिए। उनके मुताबिक, AI का असर पिछली तकनीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है। CNN के कार्यक्रम स्टेट ऑफ द यूनियन में बातचीत के दौरान गेट्स से AI के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियां खत्म होने की आशंका और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कुछ काम इंसानों के लिए सुरक्षित रखने के उनके सुझाव पर सवाल पूछा गया। गेट्स ने कहा कि वह इस बात पर नजर रख रहे हैं कि AI मॉडल कितनी तेजी से बेहतर हो रहे हैं और कंपनियों के पास इंसानी श्रम की जगह AI का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह के आर्थिक प्रोत्साहन हैं।