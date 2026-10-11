सीजेआई सूर्यकांत ने INDIA गठबंधन के नेताओं को मिलने से किया इनकार



सीजेआई सूर्यकांत ने कांग्रेस को भेजे जवाब में स्पष्ट किया है कि प्रतिनिधिमंडल जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, वे फिलहाल अदालत में विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास प्रशासनिक स्तर पर किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने का अधिकार नहीं है। अदालत याचिका दायर होने पर सुनवाई करती है और उसके आधार पर फैसला सुनाती है। जवाब में यह भी कहा गया है कि न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। अदालत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस यदि इस मामले में याचिका दाखिल करती है, तो सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को लंबित मामलों के साथ इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।