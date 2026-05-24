तमिलनाडु में सियासी बवाल? CM विजय की सरकार बनने के बाद AIADMK टूटने के कगार पर, पार्टी में तेज हुई बगावत

पिछले कुछ हफ्तों में AIADMK के कई पुराने और प्रभावशाली नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री एस सेम्मलाई और पूर्व स्पीकर पी धनपाल के बाद अब वेणुगोपाल का जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये सभी नेता लंबे समय से पार्टी के साथ थे और जयललिता के दौर में अहम भूमिका निभाते थे।