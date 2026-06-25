25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इबोला वायरस अलर्ट: भारत सरकार ने लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर रहेगी नजर

अफ्रीका में इबोला वायरस के खतरे के बीच भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल लॉन्च किया है। अब भारत आने से पहले ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 25, 2026

Air Suvidha 2.0 Portal Launch

Air Suvidha 2.0 Portal Launch: अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए निगरानी बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने मिलकर 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल की शुरुआत की है। इस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करना और इबोला से जुड़े किसी भी जोखिम की समय रहते पहचान करना है।

इमिग्रेशन से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के सहयोग से तैयार यह नया पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसके तहत अब विदेशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस से पहले अनिवार्य रूप से ऑनलाइन 'हेल्थ सेल्फ-डिक्लेरेशन' फॉर्म जमा करना होगा।

इस फॉर्म में यात्रियों को अपने पिछले 21 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री (यात्रा का विवरण), किसी संक्रमित के संपर्क में आने का इतिहास और बीमारी से जुड़े संभावित लक्षणों की जानकारी देनी होगी। राहत की बात यह है कि भारत में लैंडिंग के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोई भी कागजी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा जिससे आगमन की यह पूरी प्रक्रिया बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगी।

फ्लाइट बोर्डिंग से 24 घंटे पहले भर सकेंगे फॉर्म

इस एयर सुविधा फॉर्म को भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन भरा जा सकता है। सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि वे फ्लाइट में सवार होने से पहले या वेब चेक-इन के दौरान ही इस फॉर्म को पूरा कर लें। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें सिर्फ डाउनलोड किया हुआ फॉर्म इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्थ डेस्क या इमिग्रेशन काउंटर पर दिखाना होगा।

यह पोर्टल रियल-टाइम डेटा शेयरिंग तकनीक पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि यात्रियों द्वारा भरा गया डेटा तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, आईडीएसपी (IDSP) और राज्य के निगरानी अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। इससे जोखिम वाले यात्रियों की पहचान तुरंत करने और उन्हें आगे रेफर करने में मदद मिलेगी, जबकि बाकी यात्रियों का सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।

डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन चेतावनी के बाद सरकार का फैसला

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बीती 17 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला (बुन्दिबुग्यो वायरस बीमारी) के प्रकोप को देखते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था।

मौजूदा वक्त में कांगो और युगांडा के साथ-साथ दक्षिण सूडान जैसे सीमावर्ती पड़ोसी देशों में इस खतरनाक वायरस के फैलने का जोखिम बहुत ज्यादा बना हुआ है। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए भारत ने देश के एंट्री पॉइंट्स पर अपनी स्क्रीनिंग और निगरानी व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 'एयर सुविधा 2.0' को समय रहते लागू कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jun 2026 04:09 pm

Published on:

25 Jun 2026 03:53 pm

Hindi News / National News / इबोला वायरस अलर्ट: भारत सरकार ने लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर रहेगी नजर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट, जम्मू-कश्मीर में सेना के 40 जवानों के खिलाफ केस दर्ज

FIR registered against 40 Army soldiers in jammu and kashmir
राष्ट्रीय

‘देश में बिना घोषणा के इमरजेंसी जैसे हालात’, AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

Saurabh Bhardwaj
राष्ट्रीय

केतन के कत्ल में नाकामयाब रहने पर रोने लगा था चेतन- सिया का दावा, चेतन बोला- मर्डर का आइडिया सिया का था

Ketan Agrawal Murder Case
राष्ट्रीय

राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला, बोले- छात्रों को आतंकवादी कहना शर्मनाक

NEET UG Paper Leak Case
राष्ट्रीय

शिवसेना-UBT के बाद NCP-SP में भी होगी टूट? इस पर शरद पवार का आया बयान

Sharad Pawar on NCP-SP split rumours.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.