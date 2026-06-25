इबोला वायरस अलर्ट: भारत सरकार ने लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर रहेगी नजर

Air Suvidha 2.0 Portal Launch: अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए निगरानी बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने मिलकर 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल की शुरुआत की है। इस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करना और इबोला से जुड़े किसी भी जोखिम की समय रहते पहचान करना है।