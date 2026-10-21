जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने अस्पताल पहुंचे अनंत सिंह, बोले- वे बीमार हैं, मोबाइल से पता चला

अनंत सिंह ने यह भी कहा- हमने मोबाइल फोन पर देखा कि दादा की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनसे मिलने आ गया। उन्होंने आगे कहा- दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया और अब मैं जा रहा हूं। जब उनकी तबीयत खराब है, तो वह क्या बात करेंगे? इसके अलावा अनंत सिंह ने वशिष्ठ नारायण सिंह की सेहत को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।