‘विदेश जाकर सरकार गिराने की साजिश रचने वाले देश के दुश्मन’, संबित पात्रा का राहुल गांधी और संजय राउत पर जुबानी हमला

संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विजयादशमी के मौके पर स्पष्ट बताया था कि देश के दुश्मन कौन हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि जो देश के सम्मान और स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाते हैं, जो देश को बांटने की साजिश रचते हैं और जो हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं वे लोग भारत के असली दुश्मन हैं। पात्रा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग विदेश जाकर वहां की ताकतों से सीखते हैं कि भारत की चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया जाए और देश में हिंसा कैसे भड़काई जाए।