Andhra Pradesh bus accident: आंध्र प्रदेश के पलनाडु में निजी बस और ऑटो-रिक्शा की भीषण टक्कर, सात लोगों की मौत

गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देने और उनकी सेहत की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के आदेश दिए, जिसमें दुर्घटना की परिस्थितियां, बस की रफ्तार और चालक की किसी भी लापरवाही की जांच शामिल है। गृह मंत्री अनिता ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए निजी वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।