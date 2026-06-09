LoC पार कर भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, सेना की फायरिंग के बाद लौटा वापस

केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में घुसपैठ की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाना और सीमाओं की निगरानी को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाना है। ऐसे में पुंछ में सामने आई ड्रोन घुसपैठ की घटना सीमा सुरक्षा के लिए तकनीकी निगरानी की बढ़ती जरूरत को भी रेखांकित करती है।