Badr MoU Defense Deal: पाकिस्तान-तुर्किये समेत 4 देशों का नया रक्षा गुट, पर इंडोनेशिया संग भारत के 630 मिलियन डॉलर के सौदे पर आंच नहीं

India Indonesia Missile Deal: पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया के बीच हुए नए रक्षा समझौते ने एशिया की सामरिक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस पहल से भारत के महत्वपूर्ण रक्षा निर्यात सौदों पर कोई असर पड़ेगा? खासकर इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल बेचने के लिए हुए करार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।