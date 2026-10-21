21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तमिलनाडु के पूझल जेल से 24 घंटे में दो कैदी गायब, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

तमिलनाडु की पूझल केंद्रीय जेल से 24 घंटे में दो कैदी गायब हो गए। नेपाल निवासी विचाराधीन कैदी और पॉक्सो मामले में सजा काट रहे कैदी की तलाश में पुलिस जुटी है।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

image

PS Vijay Raghavan

Oct 21, 2026

Jail News

जेल को लेकर इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- AI)

तमिलनाडु के पूझल केंद्रीय जेल से 24 घंटे के भीतर एक विचाराधीन और एक सजायाफ्ता कैदी के फरार होने की घटनाओं ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक ओर नेपाल का नागरिक विचाराधीन कैदी सुदीप पोखात लापता हो गया, वहीं इसके कुछ घंटों बाद ही पॉक्सो मामले में सजा काट रहा कैदी सुरेश जेल के बाहर काम के दौरान फरार हो गया। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर विशेष टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी है।

जेल में 3500 से अधिक कैदी बंद

जानकारी के अनुसार, पूझल केंद्रीय जेल में 3500 से अधिक कैदी बंद हैं। मंगलवार शाम रोजाना की तरह कैदियों की गिनती के दौरान अधिकारियों को पता चला कि नेपाल निवासी 23 वर्षीय विचाराधीन कैदी सुदीप पोखात गायब है।

सुदीप चेन्नई के पाडी क्षेत्र में रहकर काम करता था और उसे 17 अगस्त 2026 को जे.जे. नगर पुलिस ने चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

अब तक कोई सुराग नहीं मिला

कैदी के लापता होने का पता चलते ही जेल प्रशासन ने पूरी रात जेल परिसर में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पूझल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर विशेष टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया।

इस मामले की जांच जारी ही थी कि बुधवार को एक और फरारी ने जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दीं। तिरुमंगलम निवासी 35 वर्षीय सुरेश, जिसे 2021 में पॉक्सो मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत ने सजा सुनाई थी, पूझल केंद्रीय जेल-1 में बंद था। अच्छे आचरण के आधार पर उसे जेल परिसर से जुड़े कैंटीन और स्टोर में काम करने की अनुमति दी गई थी।

जेलकर्मियों की नजर से बचकर भागा

बुधवार सुबह करीब 7 बजे सुरेश को काम के लिए जेल अड्डे पर ले जाया गया था। आरोप है कि सुबह करीब 10 बजे वह जेलकर्मियों की नजर से बचकर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जेल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पूझल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

लगातार दो दिनों में दो कैदियों के फरार होने की घटनाओं से जेल महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस दोनों फरार कैदियों की तलाश में जुटी है, जबकि जेल विभाग भी वार्डनों और कर्मचारियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा में चूक कहां हुई। पूझल जैसी हाई-सिक्योरिटी जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटनाएं पुलिस और जेल प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 06:51 pm

Published on:

21 Oct 2026 06:51 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु के पूझल जेल से 24 घंटे में दो कैदी गायब, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत में पलायन की मजबूरी क्यों? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष का बिहार-झारखंड की स्थिति को लेकर बड़ा बयान

NITI Aayog Former Vice Chairman Rajiv Kumar
राष्ट्रीय

एसीएम कोर्ट से CJP नेताओं को राहत: आशुतोष रांका और सौरव दास को मिली जमानत

CJP leaders bail
राष्ट्रीय

जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने अस्पताल पहुंचे अनंत सिंह, बोले- वे बीमार हैं, मोबाइल से पता चला

anant singh jdu mla
राष्ट्रीय

‘तिरंगा फहराने के कारण हिरासत में नहीं गए’, सौरव दास-आशुतोष रांका पर संबित पात्रा का बयान

Sambit Patra
राष्ट्रीय

‘विदेश जाकर सरकार गिराने की साजिश रचने वाले देश के दुश्मन’, संबित पात्रा का राहुल गांधी और संजय राउत पर जुबानी हमला

Sambit Patra on Rahul Gandhi and Sanjay Raut
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.