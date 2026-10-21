तमिलनाडु के पूझल जेल से 24 घंटे में दो कैदी गायब, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

लगातार दो दिनों में दो कैदियों के फरार होने की घटनाओं से जेल महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस दोनों फरार कैदियों की तलाश में जुटी है, जबकि जेल विभाग भी वार्डनों और कर्मचारियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा में चूक कहां हुई। पूझल जैसी हाई-सिक्योरिटी जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटनाएं पुलिस और जेल प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं।