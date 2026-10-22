बाल ठाकरे में था गजब का कॉन्फिडेंस, मात्र 4 महीने पुरानी पार्टी के लिए बुक कर डाला था शिवाजी पार्क

इस रैली की तैयारी के दौरान चॉल और दोस्तों के घरों में छोटी-छोटी बैठकें की गईं। लोकल जिम और मोहल्लों के क्लबों ने समर्थकों को एकजुट करने में मदद की। यही नेटवर्क आगे चलकर सेना की 'शाखा' प्रणाली का मुख्य आधार बने, जिसके जरिए पार्टी ने मुंबई के अलग-अलग मोहल्लों में अपनी पैठ बनाई। रैली में बार-बार तालियां बजतीं और ज़िंदाबाद के नारे लगते। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल उन दिनों वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे थे और रैली में मौजूद थे। उन्होंने बताया था कि वे रैली में जुटी भीड़ को देखकर हैरान रह गए थे। रैली को संबोधित करने वालों में बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे भी शामिल थे, जिन्हें 'प्रबोधनकार' के नाम से अधिक जाना जाता है। कांग्रेस नेता रामराव आदिक और अन्य हस्तियों ने भी सभा को संबोधित किया। प्रबोधंकर ने सभा में कहा कि मैं अपने बेटे को महाराष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर रहा हूं। बाल ठाकरे इस सभा के आखिरी वक्ता थे। इस रैली ने उन्हें 'मार्मिक' के पाठकों के दायरे से बाहर एक मंच दिया और शिवाजी पार्क को शिवसेना के वार्षिक राजनीतिक संबोधन के केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। तब से हर साल दशहरे के दिन पार्टी लीडर यहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। इस 20 अक्टूबर को में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार पर प्रहार किया। वहीं, गोरेगांव के नेस्को सेंटर में आयोजित शिवसेना (शिंदे गुट) की दशहरा रैली में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सहित सम्पूर्ण पर हमला बोला। यानी वार्षिक आयोजन की परंपरा का फिर निर्वहन हुआ, लेकिन दो अलग-अलग जगह और अलग-अलग चेहरों के साथ।