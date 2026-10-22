Gujarat Politics: राजकोट में कांग्रेस को मिली मजबूती, पूर्व विधायक जेठा सोलंकी ने थामा ‘हाथ’, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जनता को लगातार परेशान किया जा रहा था। आज कोडीनार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसान खाद और बीज की बढ़ती कीमतों और किल्लत से बेहाल हैं। हमारे बुजुर्गों ने जिन सार्वजनिक संस्थानों को मेहनत से खड़ा किया था, उन्हें जनता की सहमति के बिना आईपीएल कंपनी को सौंप दिया गया। उल्लेखनीय है कि जेठा सोलंकी वर्ष 2012 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे और राज्य सरकार में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।