CPI ने जंतर मंतर को लेकर कर दिया ऐलान, डी राजा बोले- हम इसे फिर से प्रदर्शन स्थल बनवाने के लिए लड़ेंगे बड़ी लड़ाई

राजा ने ANI से बातचीत में बताया कि हमने INDIA ब्लॉक की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और तय किया कि हमें सरकार को जंतर-मंतर की अधिसूचना रद्द नहीं करने देनी चाहिए। फिर लोगों के पास अपनी असहमति, अपना विरोध जताने की जगह क्या होगी? इसलिए हमें जंतर-मंतर को लोगों के प्रदर्शन और आंदोलनों के लिए बहाल कराने की लड़ाई लड़नी होगी। यह INDIA ब्लॉक का रुख है। मुझे नहीं पता कि CJP ने लिखित में क्या दिया है या क्या वादा किया है। मुझे नहीं पता। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा।