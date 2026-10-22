22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CPI ने जंतर मंतर को लेकर कर दिया ऐलान, डी राजा बोले- हम इसे फिर से प्रदर्शन स्थल बनवाने के लिए लड़ेंगे बड़ी लड़ाई

INDIA bloc Jantar Mantar: CPI महासचिव डी राजा बोले, जंतर मंतर को फिर से प्रदर्शन स्थल बनवाने के लिए लड़ेगा INDIA ब्लॉक। 1 नवंबर को रैली का ऐलान, BJP ने साधा निशाना।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 22, 2026

D Raja

CPI महासचिव डी राजा (फोटो- IANS)

Jantar Mantar protest site: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक जंतर मंतर को धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटाने के फैसले के खिलाफ लड़ेगा। राजा ने कहा कि लोगों के पास असहमति और विरोध जताने के लिए एक जगह होनी चाहिए। सीपीआई के महासचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर INDIA ब्लॉक की बैठक में चर्चा हुई, जिसमें तय किया गया कि सरकार को प्रदर्शन स्थल की अधिसूचना रद्द नहीं करने दी जाएगी।

राजा ने ANI से बातचीत में बताया कि हमने INDIA ब्लॉक की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और तय किया कि हमें सरकार को जंतर-मंतर की अधिसूचना रद्द नहीं करने देनी चाहिए। फिर लोगों के पास अपनी असहमति, अपना विरोध जताने की जगह क्या होगी? इसलिए हमें जंतर-मंतर को लोगों के प्रदर्शन और आंदोलनों के लिए बहाल कराने की लड़ाई लड़नी होगी। यह INDIA ब्लॉक का रुख है। मुझे नहीं पता कि CJP ने लिखित में क्या दिया है या क्या वादा किया है। मुझे नहीं पता। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा।

दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के लिए तय किए तीन नए स्थल

गौरतलब बात यह है कि जंतर-मंतर को 12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने निर्धारित स्थल के रूप में अधिसूचना से हटा दिया था। दिल्ली पुलिस ने ऐसी गतिविधियों के लिए तीन वैकल्पिक स्थान तय किए हैं- रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड।

इंडिया ब्लॉक ने संयुक्त कार्ययोजना की घोषणा की

इधर, विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा की गई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ संयुक्त कार्ययोजना की घोषणा की है। इसमें लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन, निर्वाचन आयोग तक मार्च और 1 नंवबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली शामिल है। विपक्ष के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अब आक्रामक रुख अपनाया है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों और प्रदर्शन की योजनाओं को लेकर कांग्रेस और INDIA ब्लॉक की आलोचना की। शाहदेव ने कहा कि यदि उन्हें ऐसा लगता है कि तो वह पहले इस्तीफा दें।

बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक के खिलाफ खोला मोर्चा

बीजेपी नेता ने कहा कि आप बैठकें कर सकते हैं, लेकिन दोहरा मापदंड अपनाना ठीक नहीं है। कांग्रेस के पास 98-99 सांसद हैं। अगर आप दावा करते हैं कि हमने (BJP ने) 'वोट चोरी' से जीत हासिल की, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। शाहदेव ने विपक्ष के रुख को सुविधा की राजनीति बताया। उनका आरोप था कि कांग्रेस नेता जब जीतते हैं तो नतीजे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब BJP जीतती है तो प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं।

उन्होंने कहा कि यह 'सुविधा की राजनीति' है, यानी जब वे जीतें तो निष्पक्ष जीत, और जब BJP जीते तो चुनाव 'फिक्स'। अगर वाकई वोट चुराए गए होते, तो हमारी सीटें 303 से बढ़कर 350 हो जातीं, लेकिन हम 240 पर पहुंचे। NDA को बहुमत मिला है। कांग्रेस जो दावे कर रही है, वे देश में अराजकता फैलाने की सोची-समझी कोशिश हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सक्षम उम्मीदवार नहीं हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026 01:24 pm

Published on:

22 Oct 2026 01:24 pm

Hindi News / National News / CPI ने जंतर मंतर को लेकर कर दिया ऐलान, डी राजा बोले- हम इसे फिर से प्रदर्शन स्थल बनवाने के लिए लड़ेंगे बड़ी लड़ाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Poland India Trade: भारत के साथ साझेदारी को लेकर पोलैंड की बड़ी योजना, 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

poland-india-trade-double-by-2030-defence-cooperation
राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी इल्हान उमर से किसके कहने पर मिले?’ निशिकांत दुबे ने विदेश दौरों पर उठाए सवाल

Nishikant Dubey
राष्ट्रीय

Raihan Vadra Photo Controversy: तस्वीरें हटाने के मामले में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने किया बड़ा खुलासा, कहा- तिरंगे की दो फोटो भी हटाने को भी कहा

Raihan Vadra Photo Exhibition
राष्ट्रीय

Punjab Assembly Election 2027: क्या पंजाब चुनाव में नशा बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा? हालिया घटनाओं ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

Amit Shah Punjab Visit
राष्ट्रीय

रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाने पर सियासी घमासान, गहलोत बोले- लोकतंत्र पर सीधा हमला

Raihan Vadra And Ashok Gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.