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‘राहुल गांधी इल्हान उमर से किसके कहने पर मिले?’ निशिकांत दुबे ने विदेश दौरों पर उठाए सवाल

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी विदेश यात्राओं, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात और देश में युवाओं के आंदोलनों को लेकर कई सवाल उठाए हैं।
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भारत

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kamlesh sharma

Oct 22, 2026

Nishikant Dubey

Nishikant Dubey (Photo-ANI)

दुमका। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी विदेश यात्राओं, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात और देश में युवाओं के आंदोलनों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 दिनों में दिल्ली में ऐसा माहौल बना, मानो कोई नियम-कानून लागू ही नहीं हो।

दुमका में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दुबे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कभी लंच या डिनर के लिए जाते हैं और फिर कहीं धरने पर बैठ जाते हैं। इन प्रदर्शनों में कुछ ऐसे लोग भी तिरंगा लेकर पहुंच रहे थे, जिन्होंने संभवतः अपने जीवन में कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया होगा। दुबे ने कहा कि जिस तरीके से तिरंगे का इस्तेमाल किया गया, उससे उसकी गरिमा के प्रति सम्मान की कमी दिखाई दी।

राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उठाए सवाल

निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राहुल गांधी 270 बार विदेश यात्रा पर गए। अब युवाओं को आंदोलित करने के बाद राहुल गांधी वियतनाम चले गए हैं। राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं और वहां किन लोगों से मुलाकात करते हैं।

उन्होंने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर और रो खन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में उनसे नियमित रूप से मिलते रहे हैं। दुबे ने कहा कि इल्हान उमर एक ऐसी जन-प्रतिनिधि हैं जो पाकिस्तान गई थीं और उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब, ट्रम्प प्रशासन इल्हान उमर के परिवार के यहां छापेमारी कर रहा है। राहुल गांधी से मेरा सवाल है। उन्होंने किसके कहने पर इल्हान उमर से मुलाकात की?

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस से पूछा सवाल

भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस से मेरा सवाल है। नेविल रॉय सिंघम और ऑनलाइन जुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े गिरोहों के किन लोगों से राहुल गांधी पिछले पांच सालों में मिले हैं? इनमें से कौन-कौन उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' या अन्य यात्राओं में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जब वे विदेश दौरों जाते हैं तो वे किन लोगों से मिलते हैं। देश को अस्थिर करने के लिए वे किस तरह की योजनाएं बनाते हैं?

राहुल गांधी को संस्थाओं और संविधान में भरोसा नहीं

निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी संस्था या संविधान पर कोई भरोसा नहीं हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा सभी संस्थाओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर एक मामला चल रहा है कि राहुल गांधी का असली नाम 'राउल विंची' है। यह एक तथ्य है कि उनका नाम राउल विंची है।

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Updated on:

22 Oct 2026 01:25 pm

Published on:

22 Oct 2026 01:18 pm

Hindi News / National News / ‘राहुल गांधी इल्हान उमर से किसके कहने पर मिले?’ निशिकांत दुबे ने विदेश दौरों पर उठाए सवाल

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