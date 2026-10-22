‘राहुल गांधी इल्हान उमर से किसके कहने पर मिले?’ निशिकांत दुबे ने विदेश दौरों पर उठाए सवाल

भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस से मेरा सवाल है। नेविल रॉय सिंघम और ऑनलाइन जुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े गिरोहों के किन लोगों से राहुल गांधी पिछले पांच सालों में मिले हैं? इनमें से कौन-कौन उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' या अन्य यात्राओं में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जब वे विदेश दौरों जाते हैं तो वे किन लोगों से मिलते हैं। देश को अस्थिर करने के लिए वे किस तरह की योजनाएं बनाते हैं?