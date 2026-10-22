6 बार बदला करियर, यूरोप घूमी, शादी भी नहीं की, राजस्थान की हिमानी की कहानी क्यों हो रही वायरल?

30 की उम्र के पड़ाव पर जो लोग खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं और समाज के दबाव में रहते हैं, उनकी मदद के लिए हिमानी ने इंस्टाग्राम पर 'SF चैलेंज' नाम से एक सीरीज शुरू की है। इसके माध्यम से वे उन युवाओं से जुड़ रही हैं जो समाज की उम्मीदों के बोझ तले दबे हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इंटरनेट पर उनकी इस यात्रा को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। कई यूजर्स कमेंट्स के जरिए उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कहानी ने उन्हें भी अपनी खुशी तलाशने और आजाद सोच के साथ आगे बढ़ने का हौसला दिया है।