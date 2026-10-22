“हम कभी निराश नहीं करेंगे”: पोलैंड के PM टस्क का भारत से वादा, 1 ट्रिलियन डॉलर GDP वाले देश से बढ़ेगी साझेदारी

India Poland Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत के बाद हैदराबाद हाउस में एक संयुक्त प्रेस बयान दिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से जिक्र किया कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बेहद नाजुक समय में, हमने यूक्रेन में रुके आपके छात्रों की देखभाल की। ​​मुझे आपको अपने इन प्रयासों के बारे में बताने और जानकारी देने में बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि यही असल में एकजुटता, विश्वास और दोस्ती है। मुझे पूरा यकीन है कि हम कभी आपको निराश नहीं करेंगे और आप भी हमें कभी निराश नहीं करेंगे।" यह भारत और पौलेंड की एकजुटता, विश्वास और दोस्ती का प्रतीक है।