‘जिन्होंने बंगाल के लोगों पर अत्याचार किए हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा’, TMC नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी को घेरा



जहांगीर खान हाल ही में हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में फाल्टा सीट से मैदान में उतरे थे। चुनाव के दौरान मतदान को लेकर कई विवाद सामने आए थे, जिसके बाद 21 मई को इस सीट पर दोबारा मतदान कराया गया था। दिलचस्प बात यह रही कि री-पोल से करीब 48 घंटे पहले ही जहांगीर ने चुनावी मुकाबले से पीछे हटने की घोषणा कर दी थी।उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं। हालांकि उनका नाम मतपत्र में बना रहा और 24 मई को घोषित नतीजों में उन्हें केवल 7,783 वोट मिले। वह चौथे स्थान पर रहे। चुनाव परिणाम आने के बाद से वह लगभग सार्वजनिक नजरों से गायब हो गए थे। न तो उन्हें उनके घर पर देखा गया और न ही पार्टी कार्यालय में।