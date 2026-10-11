11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP को लेकर NDA नेताओं का विपक्ष पर कटाक्ष, बोले- मां दुर्गा सही राह दिखाएं

NDA Leaders on Rahul Gandhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन और इंडी गठबंधन के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री रामकृपाल यादव और जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विरोध प्रदर्शन, चुनावी व्यवस्था और विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Oct 11, 2026

NDA Leaders ON CJP

मंत्री रामकृपाल यादव और जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन। फोटो-IANS

NDA Leaders on Rahul Gandhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन और प्रस्तावित इंडी गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार सरकार केमंत्री रामकृपाल यादव और जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों, चुनावी प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों और विपक्ष की राजनीतिक रणनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

CJP के प्रदर्शन को लेकर रामकृपाल यादव ने उठाए सवाल

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि संगठन को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद उसने दिल्ली और देश में अशांति फैलाने तथा अस्थिरता पैदा करने के इरादे से गैरकानूनी प्रदर्शन करने की कोशिश की।उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संगठन की गतिविधियों पर सवाल खड़े किए।

मां दुर्गा से राहुल गांधी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना

नवरात्रि के पहले दिन रामकृपाल यादव ने मां दुर्गा से देश और सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने CJP और गड़बड़ी पैदा करने वालों, विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सद्बुद्धि देने की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि मां दुर्गा उन्हें सही राह दिखाएं।

इंडी गठबंधन के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता नाकाम रहे हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को अगले पांच वर्षों तक इंतजार करने की सलाह दी।

राहुल गांधी पर देश और कांग्रेस के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप

रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की प्रमुख भूमिका है। उनके मुताबिक, यह रवैया देश, राहुल गांधी के अपने हितों और कांग्रेस संगठन के लिए उचित नहीं है।

उन्होंने विपक्षी नेताओं से कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की। साथ ही कहा कि सत्ता में वापसी के सपने देखने के बजाय उन्हें जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए।

असहमति का अधिकार है, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं: राजीव रंजन

जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी विरोध प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और संगठन को असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी से जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने की बात कही।

चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी पर निशाना

चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर राजीव रंजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल से उपलब्ध साक्ष्य पेश करने को कहा है।

जदयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव में जीत मिलने पर चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हार के बाद चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने लगते हैं। उन्होंने विपक्ष के इस रुख की आलोचना की।

अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे आरोपों को लेकर भी उठाए सवाल

राजीव रंजन ने कांग्रेस सांसद और प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया।

राजीव रंजन ने कहा कि यदि ऐसा मामला भाजपा या एनडीए के किसी नेता से जुड़ा होता, तो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया अलग होती। इस बयान के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता पर अलग-अलग मामलों में अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

11 Oct 2026 12:37 pm

Published on:

11 Oct 2026 12:32 pm

Hindi News / National News / CJP को लेकर NDA नेताओं का विपक्ष पर कटाक्ष, बोले- मां दुर्गा सही राह दिखाएं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी और CM विजय ने किया चेन्नई मेट्रो के नए सेक्शन का उद्घाटन, 500 भरतनाट्यम कलाकारों ने किया स्वागत

Chennai Metro Phase 2
राष्ट्रीय

CJP Protest: कोर्ट के फैसले का उल्लंघन, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगले आदेश तक मेट्रो पर रोक नहीं लगाने का आदेश

INDIA bloc march Supreme Court
राष्ट्रीय

Starlink India: स्टारलिंक पर निशिकांत दुबे का एलन मस्क को दोटूक संदेश, बोले- भारत सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा

Nishikant Dubey Elon Musk controversy
राष्ट्रीय

‘मैं गिरफ्तार या हिरासत में नहीं था, मेरा किडनैप हुआ था’, नागरिकता पर उठे सवालों पर ध्रुव राठी ने दिया जवाब

Dhruv Rathee On Jantar-Mantar Protest
मनोरंजन

Undeclared Emergency India: ‘अघोषित आपातकाल’ का आरोप लगा मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र को घेरा, राहुल गांधी के साथ करेंगे CJI से मुलाकात

Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi CJI Meeting
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.