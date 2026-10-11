CJP को लेकर NDA नेताओं का विपक्ष पर कटाक्ष, बोले- मां दुर्गा सही राह दिखाएं

NDA Leaders on Rahul Gandhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन और प्रस्तावित इंडी गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार सरकार केमंत्री रामकृपाल यादव और जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों, चुनावी प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों और विपक्ष की राजनीतिक रणनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।