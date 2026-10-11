Starlink India: स्टारलिंक पर निशिकांत दुबे का एलन मस्क को दोटूक संदेश, बोले- भारत सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा

Nishikant Dubey Elon Musk Controversy: एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा को भारत में शुरू करने की राह में अटकी मंजूरियों ने अब सियासी बहस का रूप ले लिया है। अमेरिकी अरबपति की ओर से भारतीय इंटरनेट बाजार में कथित बाधाओं पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया कि भारत में सस्ती इंटरनेट सेवा का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं को किसी कारोबारी दबाव के आगे नहीं झुकाया जा सकता।