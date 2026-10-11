PM मोदी और CM विजय ने किया चेन्नई मेट्रो के नए सेक्शन का उद्घाटन, 500 भरतनाट्यम कलाकारों ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक सफर करेंगे। इसके बाद वह जलकंडेश्वरर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और IIT मद्रास के ब्रेन सेंटर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किए जाने वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा वह जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे।