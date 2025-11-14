Bihar Result Analysis: नीतीश के झांसे में फंस कर ‘बर्बाद’ हुए तेजस्वी, इन पांच कारणों से भी बुरा रहा नतीजा

तेजस्वी ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। उनके इस वादे को लोगों ने व्यावहारिक नहीं माना। इसकी वजह भी थी। ताजा अनुमानों के मुताबिक बिहार में ढाई करोड़ से ज्यादा परिवार हैं। अभी राज्य में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 15 लाख से भी नीचे बताई जाती है। ऐसे में पांच साल में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना किसी भी लिहाज से संभव नहीं है। दूसरी बात, लोगों ने यह भी देखा कि तेजस्वी जितने दिन सरकार में रहे, उतने दिनों में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली। ऐसे में तेजस्वी का यह वादा उलटा असर कर गया।