Bihar Election 2025 Result : शुरुआती रुझानों में एनडीए 44 सीटों पर आगे

Bihar Election 2025 Result : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। दोपहर 12 बजे तक बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझानों में एनडीए 44 सीटों पर आगे, महागठबंधन 36 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर है। राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं तो महुआ से तेजप्रताप पीछे है। वहीं जनसुराज भी 3 सीटों पर आगे चल रही है।
चुनाव आयोग ने सभी 38 जिलों के मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिहार के परिणाम सिर्फ राज्य की सत्ता का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि देश की राजनीति की भावी दिशा भी तय करेंगे। दरअसल, केन्द्र की राजनीति में यह समय ‘गठबंधन’ का है। ऐसे में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए यह निर्णायक होगा। ये नतीजे संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले आ रहे हैं।
अगर एनडीए फिर से जीतता है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के लिए बड़ी राजनीतिक राहत होगी। इससे केंद्र की योजनाओं और भाजपा के चुनावी नैरेटिव को बल मिलेगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा दम और आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुटेगी।
वहीं इंडिया ब्लॉक के बाजी मारने से विपक्षी एकजुटता को ताकत मिलेगी। मतगणना से एक दिन पहले एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए हैं।
