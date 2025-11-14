Bihar Election 2025 Result : शुरुआती रुझानों में एनडीए 44 सीटों पर आगे

Bihar Election 2025 Result : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। दोपहर 12 बजे तक बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझानों में एनडीए 44 सीटों पर आगे, महागठबंधन 36 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर है। राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं तो महुआ से तेजप्रताप पीछे है। वहीं जनसुराज भी 3 सीटों पर आगे चल रही है।