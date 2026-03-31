Assam BJP Manifesto: बीजेपी ने जारी किया ‘संकल्प पत्र’, UCC लागू करने का किया वादा; जानें और क्या घोषणा की

Assam BJP Manifesto: असम में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर सीएम हिमंत बिस्व सरमा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत कई बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान बीजेपी ने लोगों से किए वादे किए। सीएम सरमा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधा है।