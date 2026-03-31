Assam BJP Manifesto: बीजेपी ने जारी किया ‘संकल्प पत्र’, UCC लागू करने का किया वादा; जानें और क्या घोषणा की

असम में बीजेपी ने जारी की संकल्प पत्र (Photo-IANS)
Assam BJP Manifesto: असम में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर सीएम हिमंत बिस्व सरमा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत कई बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान बीजेपी ने लोगों से किए वादे किए। सीएम सरमा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधा है।
संकल्प पत्र जारी करते हुए सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा साफ़ आरोप है कि गौरव गोगोई को पाकिस्तान, ब्रिटेन में प्रॉपर्टी की जानकारी और बैंक अकाउंट की जानकारी ECI को देनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77 बार असम आए हैं, जबकि एक प्रधानमंत्री, जो असम से कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने राज्य का 10 बार से ज़्यादा दौरा नहीं किया।
उन्होंने आगे कहा कि असम में आज शांति है। 2007 में, कांग्रेस के राज में हमले की 474 घटनाएं हुईं, 287 आम लोग मारे गए। BJP सरकार आने के बाद यह हर साल 128 मौतों से घटकर सिर्फ़ 99 हो गई। वेलफेयर अपने लेवल पर है। आज, असम के 81.65% घर जल जीवन मिशन के पीने के पानी के प्रोग्राम के तहत आते हैं।
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी असम की जनता को पांच गारंटी दी हैं..
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