ताजपोशी के बाद ‘बॉर्डर 2’ देखने जाएंगे BJP अध्यक्ष नितिन नवीन, कभी चुनाव हारने पर अटल-आडवाणी पहुंचे थे सिनेमा हॉल

भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री व बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार मीडिया संग बातचीत में बताया था कि वह और अटल बिहारी चुनाव हारने के बाद फिल्म देखने पहुंचे गए थे। आडवाणी ने कहा था, तब हम जनसंघ में थे। दिल्ली में नयाबांस का उपचुनाव था। हमने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन हम चुनाव हार गए। हम दोनों दुखी थे। ऐसे समय में भी अटल बिहारी वाजपेयी को फिल्म देखने की सूझी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो, कहीं सिनेमा देख आएं। अजमेरी गेट में हमारा कार्यालय था और पास ही पहाड़गंज में थिएटर। नहीं मालूम था कि कौन-सी फिल्म लगी है। पहुंचकर देखा तो राज कपूर की फिल्म थी- ‘फिर सुबह होगी’। मैंने अटलजी से कहा, ‘आज हम हारे हैं, लेकिन आप देखिएगा सुबह जरूर होगी।’