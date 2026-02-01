Budget 2026: चुनावी राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने खोला पिटारा, जानें असम-केरल-बंगाल-तमिलनाडु को क्या क्या मिला

केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करने वाली 'ब्लू इकोनॉमी' को भी बढ़ावा मिला है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की कि भारतीय जहाजों द्वारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) या खुले समुद्र में पकड़ी गई मछलियों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, विदेशी बंदरगाहों पर इस मछली को उतारने को अब निर्यात माना जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के संचालन के लिए लेखा-जोखा आसान हो जाएगा।