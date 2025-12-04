हिंदू को छोड़कर अंबेडकर ने अपनाया बौद्ध धर्म, पुण्यतिथि को क्यों मनाया जाता है महापरिनिर्वाण

Mahaparinirvan Diwas: महापरिनिर्वाण दिवस हर साल भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (बी.आर. अंबेडकर) की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनके अथक प्रयासों को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। बौद्ध ग्रंथ ‘महापरिनिर्वाण सुत्त’ के अनुसार भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में हुई मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। बौद्ध धर्म में ‘महापरिनिर्वाण’ शब्द जन्म और पुनर्जन्म के नश्वर चक्र से परम मुक्ति का प्रतीक है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।