शराब पीकर घर लौटी पत्नी, नशे में धुत पति ने पटक-पटककर मार डाला

पुलिस के मुताबिक उपेंद्र अपने घर पर नशे की हालत में था। तभी पत्नी शिल्पी भी नशे की हालत में घर लौटी। इसके बाद उपेंद्र ने उससे शराब के नशे में घर लौटने का कारण पूछा तो दोनों के बीच बहस हो गई। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उपेंद्र ने शिल्पी को पीटना शुरू कर दिया। वहीं उपेंद्र ने शिल्पी को जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।