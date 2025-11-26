शराब पीकर घर लौटी पत्नी, नशे में धुत पति ने पटक-पटककर मार डाला

पति ने पत्नी की हत्या (File Photo)
झारखंड के पलामू जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां नशे में धुत्त एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल, व्यक्ति नशे में था। यह पूरी घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के दातम बड़ी झरिया की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल पूछताछ कर रही है।
मृतका की पहचान 22 वर्षीय शिल्पी देवी के रूप में हुई है। शिल्पी देवी का पति उपेंद्र परहिया नशे का आदी है। दोनों के बीच आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। दोनों की तीन साल पहले ही शादी हुई थी और उनका एक बच्चा भी है।
पुलिस के मुताबिक उपेंद्र अपने घर पर नशे की हालत में था। तभी पत्नी शिल्पी भी नशे की हालत में घर लौटी। इसके बाद उपेंद्र ने उससे शराब के नशे में घर लौटने का कारण पूछा तो दोनों के बीच बहस हो गई। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उपेंद्र ने शिल्पी को पीटना शुरू कर दिया। वहीं उपेंद्र ने शिल्पी को जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि उपेंद्र शराब का आदी था और पत्नी के साथ छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था। शिल्पी भी कभी-कभी पीती थी, लेकिन यह कभी हिंसा का बहाना नहीं बना। इस बार दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि उपेंद्र ने अपनी पत्नी की जान ले ली।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।
