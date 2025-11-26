इस मां की करतूत सुन आपको भी हो जाएगी नफरत, बच्चों को मारा, सूटकेस में बंद कर भाग गई, चार वर्ष बाद ऐसे खुला राज

हक्युंग ली अपने पति की मौत के बाद से डिप्रेशन में थी और उसने बच्चों को एंटीडिप्रेसेंट दवा देकर मौत के घाट उतार दिया था। यह दवा अवसाद के इलाज के लिए दी जाती है। पुलिस ने अदालत को बताया कि बच्चों की हत्या के बाद ली दक्षिण कोरिया भाग गई और अपना नाम बदल लिया। हक्युंग ली न्यूज़ीलैंड की नागरिक है, लेकिन उसका जन्म दक्षिण कोरिया में हुआ था। इस घटना के सामने आने के बाद हक्युंग ली को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक मां अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है।