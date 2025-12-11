नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, बॉर्डर से हथियारों का जखीरा किया बरामद

भारत को पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक लगातार सीमा पार से अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान हर बार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब पुलिस ने एक खुफिया-आधारित ऑपरेशन में अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय हथियार सप्लाई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल आरोपी आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान-आधारित तस्करों से जुड़े होने के संदेह के चलते लगातार पुलिस रडार पर था।