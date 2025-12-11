नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, बॉर्डर से हथियारों का जखीरा किया बरामद

सीमा पर भारतीय जवान (फाइल फोटो)
भारत को पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक लगातार सीमा पार से अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान हर बार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब पुलिस ने एक खुफिया-आधारित ऑपरेशन में अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय हथियार सप्लाई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल आरोपी आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान-आधारित तस्करों से जुड़े होने के संदेह के चलते लगातार पुलिस रडार पर था।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। जब्त किए गए हथियारों में शामिल हैं—
1 स्टार-मार्क्ड पिस्टल (.30 बोर)
1 पिस्टल (.30 बोर)
1 PX5 पिस्टल (.30 बोर)
1 Glock Gen-19 पिस्टल (9 mm)
6 जिंदा कारतूस (.30 बोर)
1 मोबाइल फोन
पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी के पाकिस्तान में बैठे हथियार तस्करों से सक्रिय संपर्क थे, जो पंजाब में अवैध हथियार भेजकर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे।
डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “एक बड़े इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने सरहद पार हथियार सप्लाई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। आरोपी आकाशदीप सिंह से विदेशी पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में पाकिस्तान-आधारित तस्करों से सक्रिय संबंधों का पता चला है, जो राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे।” उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे नेटवर्क की पहचान करने और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।
इसी बीच, गुरुवार को पंजाब पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। डीजीपी ने बताया कि बटाला पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके से संगठित अपराध से जुड़े दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अमृत दलम गैंग का एक सहयोगी भी शामिल है। ये दोनों आरोपी बटाला के मुल्लेांवाला हत्याकांड में वांछित थे, जिसमें कुलवंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। कुलवंत सिंह, कुख्यात अपराधी डोनी बल के करीबी सहयोगी राजभुट्टर के पिता थे।
