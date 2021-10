रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ इंटरनेशनल वेबिनार में सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण

नई दिल्ली। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुवार 14 अक्टूबर 2021 को आयोजित एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) इंटरनेशनल वेबिनार में हिस्सा लिया। इस वेबिनार में राजनाथ सिंह ने सम्बोधन करते हुए सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर बात करते हुए इसे महत्वपूर्ण बताया। राजनाथ सिंह के इस सम्बोधन को उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी स्ट्रीम किया गया।

